Özgür Özel: Ferdi Zeyrek Vakfı'na sahip çıkmak, bir Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin merhum başkanı Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatmak için kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Bundan sonra Ferdi Zeyrek Vakfı'na sahip çıkmak, bir Manisa rüyasına, bir Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin merhum başkanı Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatmak amacıyla kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan, kızı Nehir, annesi Gülten Zeyrek, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda Manisalı katıldı.

'FERDİ HAYATTA OLSAYDI BU VAKFI KURMAMIZI İSTERDİ'

Vakfın kurucuları arasında yer alan merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada, "Ferdi sadece bir eş, bir baba değil; Manisa'nın her köşesine dokunan, umut ve merhametiyle iz bırakan çok özel bir insandı. Hayatta olsaydı bu vakfı kurmamızı isterdi. Çünkü o, iyiliğin kalpten geldiğine inanırdı" dedi. Zeyrek, vakfın ilk projesinin başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere üniversite desteği vermek olacağını söyledi.

'AÇTIĞI ELİN DEVAMI OLACAK'

Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de törendeki konuşmasında, "Babam sadece bir belediye başkanı değildi. O Manisa'nın efesiydi, bir dosttu, bir yol göstericiydi. Bu vakıf onun insanlara uzattığı elin, açtığı gönlün devamı olacak" diyerek, duygularını dile getirdi.

'FERDİ ZEYREK MANİSA İÇİN BÜYÜK HAYALLER KURUYORDU'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vakfın açılışında yaptığı konuşmada, Ferdi Zeyrek'in yarım kalan hayallerinin bu vakıfla sürdürüleceğini söyledi. Ferdi Zeyrek'in Manisa için büyük hayaller kurduğunu vurgulayan Özel, "Manisa Büyükşehir'in karşısında Batı Kışla var. Şehrin ortasında devasa bir alan. Kimi zaman 'Burası Katarlılara satılacakmış' kimi zaman da 'Burası imara açılacakmış' dediler. Ödümüz koptu. İçinde binlerce ağaç ve küçük binalar. Artık askeriyenin dışarı gitmesi lazım. Ferdi, 'Ben burayı istesem bize verirler mi abi?' diye sordu. 'İste' dedim. Hatta Cumhurbaşkanı Yardımcımızla konuşacaktı bu konuyu. 'İsteyenin bir yüzü kara' dedim'. Vermezlerse iktidar olunca biz sana vereceğiz mecbur burayı' dedim. Şimdi o alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yunus Emre Belediyesi CHP'de iken, Büyükşehir CHP'de iken o alan güvencede. Ümit ederim vakıf, büyükşehir belediye başkanımız ilgili bakanlarla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, gerekli görüşmeleri yapar. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey tanışmıştı ve Ferdi'yi ölümünden önce de karşılaştığımızda bana çok olumlu şekilde anlatıyordu. İktidar partisinin milletvekilleri önayak olur, yardımcı olurlarsa, orası Türkiye'nin en büyük kent ormanı olabilir. Adı da elbette 'Ferdi Zeyrek Kent Ormanı' olacaktır. Tahmin ediyorum, Şehir ölçeğinde baktığımızda Hyde Park'la, Central Park'la yarışacaktır. On binlerce ağacın olduğu ve gerçekten Manisa'nın nefes aldığı bir yer olur. Bu bizim Ferdi ile yarım kalan son hayalimizdi. Bunu gerçekleştirmek er ya da geç mutlaka bize nasip olacak. Bu dönem ya da önümüzdeki dönemde" diye konuştu.

'FERDİ'NİN HİKAYESİNİN YARIM KALMAMASI, BU VAKFIN BAŞARILI OLMASINA BAĞLI'

Vakfın siyasi kimliklerden arındırılmış bir yapıya sahip olduğunu belirten Özel, "Ferdi Zeyrek, temizliğin, vicdanın ve çalışkanlığın timsali bir kişiydi. Bundan sonra onun hikayesinin yarım kalmaması, bu vakfın başarılı olmasına bağlı. Bu vakfı hepinizin emeklerine, gayretlerine, yaratıcılığına emanet ediyorum. Ben, vakfın bir siyasi partinin vakfı gibi görünmemesi için gerekli mesafeyi koruyacağım ancak bu vakfı desteklemek için var gücümle arkasında duracağım. Bundan sonraki süreçte vakfın etkinliklerinde bir arada olacağız. Çağrıldığımızda koşalım. Bundan sonraki süreçte sadece vakfa maddi katkılarda bulunmanın yanında, vakfın herkes tarafından bilinmesi için başta sosyal medya olmak üzere her yerde duyuralım. İşin teknik olarak pek çok boyutu var. Oralarda elimizden geleni hiçbirimiz esirgemeyelim. Bundan sonra Ferdi Zeyrek Vakfı'na sahip çıkmak, bir Manisa rüyasına, bir Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır. Ferdi Zeyrek'in hikayesi yarım kalmasın istiyoruz. Bu vakıf, onun vicdanını, temizliğini ve çalışkanlığını yaşatacak" dedi.

Özel, vakfa kalıcı gelir kazandırılması gerektiğini de belirtip, bağışlarla değil, sürdürülebilir projelerle büyüyen bir yapı kurulmalı. Tüm Manisalılara, siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrım; bu vakfa destek olmalarıdırö diye konuştu.

Ferdi Zeyrek Vakfı'nın, özellikle gençler, yetimler ve ihtiyaç sahipleri için sosyal projeler hayata geçireceği bildirildi.

