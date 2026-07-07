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Özgür Özel: Bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir

Özgür Özel: Bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Dr. Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin açılışına katıldı. Merkezi gezen Özel, tesisin 108 yatak kapasitesiyle önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

ALZHEİMER MERKEZİ AÇILIŞA KATILDI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, esnaf ziyaretlerinin ardından Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Dr. Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi açılışına katıldı. Merkezi gezdiği ve çok beğendiğini ifade eden Özgür Özel, "Dr. Nurten - Lütfü Yüksel çiftini kutluyorum. Eskişehir'de kazandığını Eskişehir'e yatırıma çevirme noktasında irade gösteren bir iş insanı olarak önemli başarıları var. İnsan yaşamının her evresi çok önemli ama özelikle alzheimer gibi artık yavaş yavaş zihnin görevini yapmakta zorlandığı, iyisiyle kötüyle anıların utulmaya başlandığı, o yüzden vücudun motor reflekslerinin de gerilediği süreçlerde ilerleyen yaşlarla birlikte böyle bir bakım evinin varlığı ve burada özellikle 6 ayrı etkinlik alanında 41 odada 108 yatak kapasitesiyle, öyle göstermelik değil Eskişehir'de bir ihtiyacı karşılayacak olan bir tesisin yapılmasını son derece önemli buluyoruz" dedi.

Eskişehir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve her geldiğinde güç topladığını anlatan Özel, şunları söyledi:

"Çok yakında Eskişehir'in yerel iktidarında değil, Türkiye'nin genel iktidarında sorumluluk almış, bir siyasi partinin, bugün ana muhalefet partisinin seçilmiş genel başkanı ama yarın iktidar partisinin genel başkanı olarak buraya geleceğiz. Eskişehir ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Yolculuğumuza iştirak edenlere, yolumuza, bize inanlara, güvenenlere selam olsun."

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapılırken, Özel ve beraberindeki alzheimer merkezini gezdi. Özel'e ziyaretlerinde CHP milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve bir süre önce görevinden alınan İl Başkanı Talat Yalaz da eşlik etti. Özel, merkez açılışının ardından Eskişehir'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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