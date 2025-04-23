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Özgür Özel: Engel Olmaya Çalışanlar Kendilerini Küçük Düşürür

Özgür Özel: Engel Olmaya Çalışanlar Kendilerini Küçük Düşürür
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Anıtkabir'e yürüme talebinin Ankara Valiliği tarafından reddedilmesini eleştirdi. 'Cumhuriyet yasak tanımaz' diyen Özel, engellere karşı kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Birinci Büyük Millet Meclisi önünde açıklama yapma ve Anıtkabir'e yürüme talebine Ankara Valiliğinden gelen "uygun görülmedi" açıklamasını, "Buna kimse engel olamaz. Engel olmaya çalışanlar kendilerini küçük düşürürler. Hodri meydan buyursunlar engel olsunlar." ifadeleriyle değerlendirdi.

Özel, TBMM Genel Kurulundaki 23 Nisan özel oturumunun çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Ankara İl Başkanlığınca Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, kendisinin Birinci Meclis önünde partililere ve katılımcılara konuşma yapması ve akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmesi talebinin Ankara Valiliği tarafından "uygun görülmedi" denilerek reddedilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet yasak tanımaz, CHP, kurduğu Meclis'i, kurduğu Cumhuriyet'i yaşatmak için kimseden izin almaz. Kurduğumuz Meclis'in önünden Kurucumuza yürüyeceğiz. Buna kimse engel olamaz. Engel olmaya çalışanlar kendilerini küçük düşürürler. Hodri meydan buyursunlar engel olsunlar."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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