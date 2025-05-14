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Özgür Özel: En Büyük Kayıp Ölümlerin Sıradanlaşmasıdır

Özgür Özel: En Büyük Kayıp Ölümlerin Sıradanlaşmasıdır
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma maden faciasının 11'inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, iş kazalarının sıradanlaşmasının en büyük kayıp olduğunu belirtti. Özel, Türkiye'de madencilikte işçi sağlığına dikkat edilmediğine ve 2 bin 79 madencinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

1) ÖZGÜR ÖZEL: EN BÜYÜK KAYIP, ÖLÜMLERİN SIRADANLAŞMASIDIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Parti iktidarında bugüne kadar yaşanan en büyük iş kazasının, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciası olduğunu biliyoruz. Ancak en büyük kayıp, yalnızca o gün yaşanan can kaybı değil, ölümlerin sıradanlaşmasıdırö dedi.

Soma maden faciasının 11'inci yıl dönümü kapsamında dün Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programların ikinci gününde Soma Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na katıldı. Sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan CHP lideri Özel, Türkiye'de bazı işverenlerin algı yönetimiyle gerçek sorunları örtbas etmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin, bilime uygun bir şekilde işçilerin sağlığı gözetilerek çıkarılmasına, ekonomiye kazandırılmasına ve Türkiye'nin bu zenginliklerinden yararlanmasına karşı olmadıklarını söyledi.

Özel, "Bilimsel madenciliği savunmak gerekirken, vahşi madenciliğin denetimsiz bir şekilde hem doğayı katlederek hem de işçi hakları ve işçi sağlığı gözetilmeksizin uygulandığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. AK Parti iktidarında bugüne kadar yaşanan en büyük iş kazasının, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciası olduğunu biliyoruz. Ancak en büyük kayıp, yalnızca o gün yaşanan can kaybı değil, ölümlerin sıradanlaşmasıdır. AK Parti döneminde bugüne kadar 2 bin 79 madenci yaşamını yitirdi. Bu sayının 301'i Soma'da, geri kalan bin 778'i ise Ermenek, Şirvan, Amasra gibi madenlerde ve Türkiye'nin farklı noktalarında birer, ikişer, üçer ya da onlarca kişinin ölümüyle gerçekleşti. Örneğin, Şirvan'da 16, Amasra'da 43 madenci yaşamını yitirdi. Bu tablo, toplamda 6,5 Soma faciasına denk geliyor ancak farkında değiliz. Asıl kayıp, hafızalardaki kayıptır; ölümlerin olağanlaşması, sıradanlaşmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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