Özgür Özel hakkında 4 fezleke Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında olduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 11 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekelerin 4'ü Özgür Özel'e ait.

TBMM'ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 6 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için 11 ayrı fezleke sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne 6 milletvekilinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için 11 ayrı fezleke sunuldu. Fezlekesi hazırlananlar arasında ise dikkat çeken isimler yer aldı.

4'Ü ÖZGÜR ÖZEL İÇİN HAZIRLANDI

Fezlekesi hazırlanan arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban yer aldı.

Sunulan toplam 11 fezlekeden 4'ü Özgür Özel, 2'si Cemal Enginyurt, 2'si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.

DOSYALAR KARMA KOMİSYONDA

TBMM Başkanlığı dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale etti. CHP Grubu Karma Komisyon'a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
Haber YorumlarıAdam Bey:

aceba muhalefeti nasıl yıkarız…. putin ve lukaşenko gibi. demokrası yok zaten.

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

2-Mayıs-2024'te Türkiye'deki Müslümanlara "İSRAİL'E TİCARET AMBARGOSU KOYUYORUZ" diye yalan söyleyen ve 21-Ağustos-2025'te de "İSRAİL'E GİDECEK GEMİLERE TÜRKİYE’DE "YÜKLEME YAPILMASINI" YASAKLIYORUZ" diyerek, aslında, Türkiye İsrail TİCARETİNİN 2 yıldır aralıksız "DEVAM ETTİĞİNİ" İTİRAF EDEN, YALAN SÖYLEDİKLERİNİ İTİRAF EDEN "RECEP" ve AKP (İSRAİL HOLDİNG) hakkında, ne zaman fezleke düzenlenecek ???......... Cevap bekliyoruz.....

Haber YorumlarıEbu Saad:

Dokunulmazlık kaldırılsın kaldırılmasın adama bi dokunursam ahirette bile travmayı atlatamaz

