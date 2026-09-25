Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nde eczacılık mesleğinden gurur duyduğunu söyledi

Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nde eczacılık mesleğinden gurur duyduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Eczacılık mesleğinin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirten Özel, memleketin dört bir yanındaki meslektaşlarına saygılarını sundu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllar önce büyük bir heyecanla adım attığım eczacılık mesleğinin mensubu olmak bugün de benim için aynı gururu taşıyor. Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyor, bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."
Kaynak: AA