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CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel: 'Dönen dönsün, ben dönmeyeceğim'

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorum'da yaptığı konuşmada mücadeleden geri adım atmayacağını belirterek, 'Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim' dedi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, mücadeleden geri adım atmayacaklarını belirterek, "Dönen dönsün, ben dönmeyeceğim. Siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim" dedi.

Özgür Özel, '1'inci Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi' ve 'Rıza Şehri Canlar Buluşması' programlarına katılmak üzere Çorum'a geldi. Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı binasında Vakıf Genel Başkanı Ercan Geçmez, Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve çok sayıda partili tarafından çiçeklerle karşılandı. Partilerinin çeşitli operasyonlar, tehditler ve şantajlarla hedef alındığını öne süren Özel, mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Dönen dönsün, ben dönmeyeceğim. Siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim" dedi.

'BU KUMPASI SİZLER YENECEKSİNİZ'

Özel, yaşanan sürecin yalnızca CHP'nin iç meselesi olmadığını belirterek, "Bu mesele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir. Bu mesele saray rejimi ile millet arasındadır. Bu bir kumpastır ve bu kumpası siz canlar yeneceksiniz. Mücadeleden bir adım geri durmayacağımı söylemiştim. Sözümün dimdik arkasındayım. Biz bir yola çıktık. Genel merkezimizden çıkarılmak istendiğimizde, milletvekillerimiz gaz yediğinde, bütün kötülükleri geride bırakıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Meclis'e döndük ve yolumuza devam ettik. Bu gücü siz canlarımızın bize sahip çıkan tutumundan alıyoruz. O yüzden hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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