Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Sincan Cezaevi'nde Tanju Özcan'ı ziyaretinin ardından konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Sincan Cezaevi'nde Tanju Özcan'ı ziyaretinin ardından konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda, Özcan'ın tutukluluğunu eleştirerek hukuksuzluk iddialarında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin, "Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar." dedi.

Özel, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özcan'ı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusü önünde açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın, Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.

Özgür Özel, suçlamaya konu vakıf ile Bolu'daki öğrencilere burs verildiğini belirterek, "Bütün Bolu biliyor ki 'Bu vakfa bağış yapın' deniliyor ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu'nun gözü önünde. Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar." diye konuştu.

Özel, Tanju Özcan'ın moralinin çok yüksek olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"Önünde sonunda Tanju çıkar ama başı dik, alnı açık çıkar. O husumetli savcı bile, 'Kendine 1 kuruş para aldın mı?' diye soramıyor. Gelinen noktada Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları. Bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabildiğimizi görecekler. Burada büyük bir hukuksuzluğa, haksızlığa uğramış arkadaşımız var. Onu burada bırakmaktan dolayı üzgünüz ama alnımız açık, başımız dik."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz

Trump'tan Avrupa ülkesine İran cezası: Tüm ticari ilişkileri keseceğiz
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi

Zam telaşıyla istasyonlara akın edenlere kötü haber
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji

İran'ı bir hamlesi nedeniyle eleştirdi: Yanlış yapıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü

Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı

Komşuları arasındaki tek dostu vuruldu, İran'dan açıklama geldi
Samsunspor'un zararı açıklandı: Rakam korkunç boyutta

Böyle giderse sonları Adana Demir ve Yeni Malatya gibi olacak
Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe kupadan da elenebilir
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü

Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli

BM'den savaş çıkışı! Bir çağrıları var
MHP'den Türkiye haritasını değiştirecek teklif: 3 ilçe birleşip il olsun

MHP'den Türkiye haritasını değiştirecek teklif