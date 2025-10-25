Haberler

Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne getirileceğinin öğrenilmesi sonrası yurt dışında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkeye dönme kararı aldı. Özel yaptığı açıklamada "Derhal Türkiye'ye dönüyorum. Tüm İstanbulluları iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne getirileceğini öğrenmesi üzerine İsviçre'den Türkiye'ye dönme kararı aldı.
  • Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.
  • Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında TELE 1 televizyonuna kayyum atandı.

Yurt dışında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne getirileceğini öğrenmesinin ardından ülkeye dönme kararı aldı.

Marmara Cezaevi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan yeni bir soruşturma kapsamında ifade verecek.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GETİRİLECEK

Geçtiğimiz gün başlatılan casusluk soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenilen Ekrem İmamoğlu, yarın tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'den Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU KARARI

Söz konusu gelişmenin basına da yansımasının ardından İsviçre'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkeye dönme kararı aldı.

"Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum" diyen Özel, "Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün'e yönelik 'casusluk' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde TELE 1 televizyonuna kayyum atanmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA:

Devletin dini adalettir. Adalet olmayan dinsiz devletten her şey beklenir!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp ortagi feto danda zararli bunlar istanbullulaorn komlik bilgisini satmislar cok gizli bir bilgi bunlar akp ile can dostu feto feto sadece kozmik odasaki bilgileri satmisti bu daha buyuk skandal savcida kacmisti son anda ermenistana akp liler arkaisndan kostu fakat yakalayamadilar son anda telelri kesmis kacmis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.