CHP Genel Başkanı Özel'den Miraç Kandili mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili'nin ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet getirmesini diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Miraç Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
