Özgür Özel'den MHP'ye teşekkür: Türkiye'yi büyük bir ayıptan kurtarmış olursunuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediye başkanları ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Siyasetin gündemine ilişkin konuşan Özel'in açıklamalarında dikkat çeken başlık ise kayyum tartışmaları konusunda Mhp'ye teşekkür etmesi oldu.

CHP'nin de aralarında bulunduğu TBMM'de temsil edilen 10 parti kayyum uygulamasının sona erdirilmesi için hazırladıkları önergeyi TBMM Başkanlığı'na vermiş, söz konusu adımın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız "Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz, Seçim Kanunu'nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız" demişti.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜK BİR AYIPTAN KURTARMIŞ OLURSUNUZ"

Özel de konuşmasında Yıldız'ın sözlerine değinerek "Buradan bir de teşekkür. Çok büyük bir kısmı muhalefete bir kısmı da iktidarın küçük ortağına. Bu yaşananların hepsi OHAL'de çıkan KYK'dan ötürüdür. Daha soruşturma açılırken, kayyım atamayı meşrulaştırır ve bunu iki ayda bir sürdürdüler. Zaman zaman kavga eden birbirinden ayrı düşünen Meclis'teki tüm partiler yan yana geldiler. İYİ Parti'nin saadet, Gelecek DEVA, Demokrat EMEK, Yeniden Refah ve TİP'in birlikte imza attıkları teklifle bu kayyım uygulamasına son verecek teklifi Meclis'e ilettik evveli gün de MHP'nin genel başkan yardımcısı bir kanun yoluyla bu kayyım işini ortadan kaldırabileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca "MHP'ne de diyoruz ki bu sefer bu değerlendirme samimi ise eğer ittifak ortağınızın her yaptığına verdiğiniz kayıtsız desteğe bu sefer iktidar partisinden bir seferlik istediğiniz bu yaklaşımdan destek bulabilirseniz Türkiye'yi büyük bir ayıptan demokrasimizi cendereden kurtarmış olursunuz" diye konuştu.