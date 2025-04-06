Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı

CHP'de Olağanüstü Kurultay'da yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listesi de belli oldu.

MAHMUT TANAL'A SÜRPRİZ GÖREV

Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.

Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.

PROTESTOLARDA ÖN PLANA ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği kurultayda Özel'in listesine girememişti. Tanal'ın PM listesinde yer alması sürpriz olarak değerlendirildi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde düzenlenen protestolarda Tanal ön plana çıkmış, özellikle genç arasında popülerliği artmıştı.