Özgür Özel'den İstanbul'un Kurtuluşu Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları minnet ve saygıyla andığını bildirdi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz. Geldikleri gibi giderler."