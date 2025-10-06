Haberler

Özgür Özel'den İstanbul'un Kurtuluşu Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları minnet ve saygıyla andığını bildirdi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz. Geldikleri gibi giderler."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.