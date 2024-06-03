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Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, "Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Kamuoyunda infial yaratan gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel " Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyum atanmış olmasını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM ANLAYIŞININ KARŞISINDAYIZ"

"Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır" diyen Özel, "Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız!" dedi.

Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (15)

Umut Yağcı:

Tetöristin iradesi demek istedi

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Alkurt:

Özgür Özel, Atatürk ün partisine bir türlü yakışan biri gelmedi, bu sözlerinden ssonra sende battin

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

KANDİLİN uzantılarına ateş düştü desene, şimdi hepsi sıra bize ne zaman gelecek korkusu çekmeye başladı

yanıt46
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Ahmet aslan:

Ancak güçleri kürler e yetiyor sıkıyorsa İsrail e yakıt göndermesinler

36
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cavit dogan:

Kürt'ler ile terörizme çalışanları ayırt etmeyi, yada teröriste yapılan muameleyi Kürtlere yapılıyor algısını bırakmayı bildiğiniz zaman sorunlar kalkacak. Kürtlere en fazla imtiyaz sağlayan Erdoğan'ın en büyük hatası orada birilerine taviz vermesi oldu zaten.

yanıt44
yanıt8
Ancinsan Toranaga:

Terörün iradesi yok sakmaktık halkın iradesi değil efendi bir günde devletten milletten yana olun ve ayıptır

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sade vatandaş:

belediye başkanı hakkındaki iddialar doğruysa devlete karşı eylemde bulunan öyle bir iradeye saygı gösterilmez

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Bilir Kişi:

konu cehape olunca şüpheli yaklaşan emekli :) iddialar doğru doğru merak etme. başka parti olduğunda da yine böyle şüpheli yaklaş olur mu? emekli ve beyin erimesi gerçekleşen şahıs :)

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Mustafa Koyukan:

ülkeye isyan edenin cezası bellidir ama bu ülkede uygulanmıyor ne yazıkki yoksa senin gibiler boş boş konuşamazdı.

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Turan Şahin:

san bu durum halkın iradesini yok saymakdır,bunu halk seçdi,bu kendi kendini seçmedi,bu şahıs suçunu başkan seçilmeden önce işlemiş,10 yıllık dava deniyor,peki neden sabıkalı şahsı devlet seçime sokuyor,suç kimin,bu nasıl adalet,sabıkalı kişi başkan adayı olamaz,bu bilinçli olarak yapılan işdir,sadece bu iş değil her işimiz hukuksuz,adalet bitmişditr,

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