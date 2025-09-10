Özel, 100 bin kişinin katıldığı mitingde Gürsel Tekin'i de unutmadı! Kayyuma bomba gönderme

CHP'nin, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından düzenlemeye başladığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Kadıköy İlçesi oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GÜRSEL TEKİN'E BOMBA GÖNDERME

Otobüsün üstüne mahkeme kararıyla görevinden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefinde, il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin vardı. İsim vermeden Tekin'in işaret eden Özel, "9 Eylül çelengini, 8 Eylül günü 5 bin polisle partiye gelenlerle değil; 9 Eylül'de Özgür Çelik ile birlikte 7 bin kişiyle koyduk, 7 bin kişiyle!" dedi.

"30 KİŞİLİK LİSTEDE; ÖNCEKİ GENEL BAŞKANIMIZA, ÖZGÜR ÇELİK'E KÜFREDENLER, MİLLETİ DOLANLANDIRANLAR DA VAR"

Tekin'in, kapatılan Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasına hazırladığı 31 kişilik listede yer alan belirli kişilerin girişine izin vermesine de değinen Özel, "Sanki CHP'liymiş gibi, bizim partiden daha önce uzaklaştırdığımız 30 kişilik listeyi emniyete vermişler. İçinde önceki Genel Başkanımıza, Özgür Çelik'e küfredenler, milleti dolanlandıranlar da var." diye konuştu.

"İSTANBUL İL BAŞKANLIĞIMIZI POLİS ZORUYLA KAYYUMA TESLİM ETME GİRİŞİMİNE ELBETTE SEYİRCİ KALACAK DEĞİLİZ"

Mitinge 125 bin kişinin katılım gösterdiğine işaret eden Özel, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Hukuki meşruiyeti bulunmayan, siyaseten yazdırılmış bir karara dayanarak, İstanbul İl Başkanlığımızı polis zoruyla kayyuma teslim etme girişimine elbette seyirci kalacak değiliz. Her şart altında, her imkanı kullanarak direneceğiz. Partililerimizin ve milletimizin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti; milletin dediği olsun, yöneticiler hukukun dışına çıkamasın, seçimle gelen seçimle gitsin diye kuruldu. Cumhuriyetimizi, kendini ülkenin mutlak hakimi zanneden, hanedanlaşma hayalleri kuran bir avuç insana bırakmayacağız. Milletin dediği olacak. Yöneticiler, hukukun dışına çıkamayacak. Seçimle gelen, seçimle gidecek."