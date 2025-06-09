Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim

6 Haziran Cuma akşamı elektrik akımına kapılması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

ÖZEL'DEN İLK MESAJ

Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı.

"BİR DOSTU, AKLIMIN VE KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM"

Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."

Özel'in paylaşımı şu şekilde;