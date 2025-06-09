Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim

Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
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Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir taziye mesajı paylaştı. Özel, "Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

6 Haziran Cuma akşamı elektrik akımına kapılması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

ÖZEL'DEN İLK MESAJ

Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı.

"BİR DOSTU, AKLIMIN VE KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM"

Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."

Özel'in paylaşımı şu şekilde;

Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek mesajı: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

seni hiç sevmiyorum özgür. samimi gelmiyorsunn... Ferdi başkana Allah rahmet eylesin...

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme66
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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

yargidan kacayim derken voltajin ayarini fazla kacirirsan ozguru boyle uzersin. hemde kurban bayraminda . amel defterinde helalin agit bassaydi boyle gazaba ugramazdin. chp unarim bundan ders alir diyecem ama inclari yokki ders alsin. oaraya tapiyorlar.

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Yorum Beğenme78
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

SENDE AKIL VARMIYDIDA BİZ NASIL GÖREMEDİK AKLI OLAN BİR SİYASETÇİ ONA BUNA SALDIRMAZ DURUŞUYLA BAKIŞIYLA YÜRÜYÜŞÜYLE PRATİK ZEKASIYLA İCRAATLARIYLA GÜLER YÜZLÜLÜĞÜYLE GÖNÜLLERİ FETH ETMEKTEN GEÇER BAĞIRMAYLA ÇAĞIRMAYLA BİR YERE VARAMAZSINIZ SURATI ASIK ESNAFIN MÜŞTERİSİ OLMAZ

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Haber YorumlarıVolki tolki:

özgür başkanın gozlerindeki korku Peki! sira bana ne zman gelecek diye düşünüyordur haksız da sayılmaz iktidar sinsi eylemlerine yenisini eklemiş olabilir

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Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

Ne bahçelisi yaa. şu haberi azcık özenerek yapın

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