Özgür Özel'den Dr. Sadık Ahmet'in Vefatının 30. Yılına Anma Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'nin kurucusu Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadeleyle unutulmaz bir lider olarak tarihe kazındı. Şüpheli bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılan Dr. Sadık Ahmet'i, vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."