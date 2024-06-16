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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi iade-i ziyareti sonrası MHP lideri Bahçeli'nin ittifak çıkışına neden olan ve karşılıklı açıklamalarla polemiğe dönüşen süreç sonrası iki liderle ilk kez görüştü. Özel, Erdoğan ve Bahçeli'nin telefonda bayramlarını kutladı.

CHP lideri Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı. Özel, telefonda her iki liderin de Kurban Bayramı'nı kutladı.

DERVİŞOĞLU'NUN DA BULUNDUĞU 17 LİDERLE DAHA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Özel, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bulunduğu 17 siyasi partinin genel başkanlarıyla da telefonda bayramlaştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş, daha sonra Erdoğan da CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyaret yapmıştı. Gelişme üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteğinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Bahçeli'nin açıklaması üzerine Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var." şeklinde bir ifade kullanmış, ardından CHP'li ve MHP'li isimler arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim iadeiziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iadeiziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı." şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Özel'in buna karşılığı ise "Bu sözleri üzerimize hiç almıyoruz. Bu işi başlatan biziz. Herhalde onu yine ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar." ifadeleriyle olmuştu.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

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