Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek; "Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da gerçekleşti. Tek aday olarak yarışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

MİTİNGDE KONUŞTU

Kurultayda genel başkan seçiminin sonra ermesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki mitingde konuştu. Özel, burada önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını eleştiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel konuşmasında "Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattık. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük Erdoğan'a da sandığı getirmesini söyledikleri 'Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum' denen kampanyadır. Dünya siyaset tarihinin en büyük gensorusu; iktidara verilmiş en büyük güvensizlik oyu olacaktır. Başardığımızda Türkiye'deki seçmenlerin yarısından 1 fazlasının güvensizlik oyunu erken seçim talebini aldığımızda karşımızda gayrı meşru duruma düşmüş bir iktidar olacak.

Bu memlekette yarısından fazlasında imzaları alıp aynı dayanışma sandığı aynı Maltepe'deki mitingde aynı gece mitinglerindeki rekorlarda olduğu gibi bu cuntalaşmış iktidarın artık Türkiye'de istenmediğini dünyaya göstereceğiz."