Özgür Özel'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziler Günü'nde gazileri anarak, ülke için mücadele edenlerin hatırasına saygı gösterdi ve vefa sözleri verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vatan için canını ortaya koyan tüm gazilerimizi şükranla anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Vefa, yalnızca tören kürsülerinde değil onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."

