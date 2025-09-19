Özgür Özel'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vatan için canını ortaya koyan tüm gazilerimizi şükranla anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Vefa, yalnızca tören kürsülerinde değil onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."