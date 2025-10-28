Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "102 yıl sonra bugün, Cumhuriyetimizin yeniden kurtarılmasına; demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine ihtiyaç vardır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "102 yıl sonra bugün, Cumhuriyetimizin yeniden kurtarılmasına; demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Darbeciler ve vesayetçiler tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' diyerek kendilerine emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirterek, "Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan ülkemiz, ağır koşullara rağmen Atatürk'ün önderliğindeki inançlı kadrolarla önce bağımsızlığı kazanmış, ardından Cumhuriyeti ilan etmiştir. Vatandaşlarımızı eşit yurttaşlıkla buluşturan, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden irade, kısa sürede ülkemizi çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturarak, büyük bir kalkınmayı başarmıştır. Cumhuriyet devrimleri bölgemizdeki milletlere de ilham olmuştur. Demokratik hukuk devletimiz ve yurttaşlık haklarımız bizlere Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan mirastır. Hepimizin vazifesi, ülkemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir. Ancak milletimiz sıkı sıkıya bağlı olduğu Cumhuriyetle gelen kazanımlarından taviz vermemiştir" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de darbelere muhatap olduğunu, genel başkanlarının hapse atıldığını, partinin mal varlıklarına el konulduğunu ancak CHP'nin hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir güce inanmadığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"47 yıl iktidar olamasa da milletin kararına saygı duyan partimiz, son yerel seçimleri halkın teveccühü ile kazanmış ve birinci parti olmuştur. 23 yıl sonra ilk kez yenilen iktidar partisi ise milletin tercihine hürmet göstermek varken, mevkilerini koruyabilmek uğruna demokrasi dışı yöntemlere tenezzül etmiştir. Bugün demokrasimiz, seçim sandığıyla gelen ancak seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırıları altındadır. Kendi çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının üzerinde gören bu yapı, şahsi menfaatleri için halkımızın huzurunu ve refahını feda etmektedir. Milletimiz bir sivil darbeye karşı, meydanlarda demokratik direnme hakkını kullanmaktadır. Bu mücadele ile savunulan; bir mevzi olarak Cumhuriyet Halk Partisi değil, bir cephe olarak çok partili demokratik sistemimizdir. Savunulan, toplumsal barışımız ve eşit yurttaşlık haklarımızdır. Demokrasiye inanan herkesle birlikte savunulan, Türkiye Cumhuriyeti'dir. 102 yıl sonra bugün, Cumhuriyetimizin yeniden kurtarılmasına; demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Darbeciler ve vesayetçiler tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır. Bu inançla, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kartal'da seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi

Seyyar satıcı arabasına el koyan zabıta aracını ateşe verdi
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.