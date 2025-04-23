Özgür Özel: Cumhuriyet Yasaklanamaz

'CUMHURİYET YASAKLANMAZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel Oturumu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, partisinin 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e düzenleyeceği yürüyüşle ilgili, "Cumhuriyet yasaklanamaz, CHP kurduğu Meclis'i, Cumhuriyeti yaşatmak için kimseden izin almaz. Kurduğumuz Meclis'in önünden kurucumuza yürüyeceğiz. Buna kimse engel olamaz. Engel olmaya çalışanlar kendilerini küçük düşürürler. Hodri meydan, buyursunlar engel olsunlar" dedi.