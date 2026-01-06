Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye tepki gösterdi. CHP lideri, "Yunanistanlı kendini bilmez gazeteci, orada dur." dedi.