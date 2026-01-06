Haberler

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, "Yunanistanlı kendini bilmez gazeteci, orada dur." ifadelerini kullandı.

Turan Yiğittekin
