Özgür Özel, CHP'deki ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde oy verme işlemi saat 19.00 itibarıyla sona erdi.

ÖZEL, ÖN SEÇİMDE KULLANILAN OY SAYISINI AÇIKLADI

Bir kez daha İBB'nin Saraçhane'deki merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı.

"14 MİLYON 850 BİN OY KULLANILDI"

Özel, "Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olsun diye 1 milyon 753 bin üyemizi davet ettik, 1 milyon 653 bin üyemiz oy kullandı. Dayanışma sandıklarından 13 milyon 211 bin oy çıktı. Ekrem Başkan'a çıkan oy 14 milyon 850 binin üzerinde..." ifadelerini kullandı.