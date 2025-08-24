Özgür Özel, Burhaniye'de Partililerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, ilk olarak partisinin Burhaniye ilçe başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.

Özgür Özel, daha sonra Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Evren Arpat'ın vefat eden dayısı Tayfun Bardakçı'nın İskele Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Bardakçı ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.