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Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş heyetiyle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi

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Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş heyetiyle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Özel'e Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de eşlik etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Yıldırım ve beraberindeki heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Özel'e Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de eşlik etti.

Kaynak: AA
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