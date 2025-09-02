Haberler

Özgür Özel, Balkan Türkleri Dernekleri ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ve ekibi ile CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk eşlik etti. y

