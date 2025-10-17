Özgür Özel, Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Amsterdam'daki kongrede, eski İsveç Başbakanı ve İsveç Sosyal Demokrat Parti Başkanı Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Parti lideri Paul Magnette ve Moldova Avrupa Sosyal Demokrat Partisi'nden temsilcilerle görüştü.