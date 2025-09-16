Özgür Özel: Alevi Canların Yanındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Her çağın Kerbela'sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir" dedi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her çağın Kerbela'sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir. Bu devletin; acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile, 'bize borçlusunuz' demeyen Alevilere borcu çoktur. Biz, bu borçları ödemek için, eşitlik için iktidara yürüyoruz" dedi.