Haberler

Özgür Özel: Alevi Canların Yanındayız

Özgür Özel: Alevi Canların Yanındayız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi cemevi liderleriyle olan dayanışmasını vurguladı ve Alevilere olan borçların ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Her çağın Kerbela'sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir" dedi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her çağın Kerbela'sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir. Bu devletin; acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile, 'bize borçlusunuz' demeyen Alevilere borcu çoktur. Biz, bu borçları ödemek için, eşitlik için iktidara yürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı

Savunmaları işe yaramadı! Hakim, "Hepiniz tutuklusunuz" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.