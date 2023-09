Özgür Gündem Gazetesi ile Dayanışma Yapan 78'liler Girişimi Sözcüsü Hapse Girdi

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için 1 günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan 78'liler Girişimi Sözcüsü, yazar Celalettin Can metris Cezaevine konuldu. Can'ın denetimli serbestlik talebi reddedildi.

78'liler Girişimi Sözcüsü, yazar Celalettin Can, KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yaptığı için yargılanarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası kesinleşen Can, cezasının infazı için dün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Denetimli serbestlik talebi reddedilen Can, Metris Cezaevi'ne konuldu.

9 GAZETECİYE CEZA YAĞMIŞTI

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldıkları için "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan aralarında Celalettin Can, İhsan Çaralan, Ertuğrul Mavioğlu, Hüseyin Aykol, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Öncü Akgül ve Faruk Eren'in de bulunduğu 13 gazeteci yargılanmıştı. Mahkeme heyeti, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol'a "terör örgütü propagandası" iddiasıyla yıl 9 ay hapis cezası vermiş, 1 yıl 3 aya mahkum ettiği İhsan Çaralan, Faruk Eren, Fehim Işık ve Celal Başlangıç ile ilgili ceza hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Celalettin Can'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ise ertelenmemişti.