Özgül Saki: Yabancı Öğrencilerin Sınavsız Alındığı İddiaları Yalan

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, tıp fakültelerine yabancı öğrencilerin sınavsız alındığına yönelik iddialara ilişkin, "Bu yalan. Bu toplumu provoke etmek, ırkçı bir temelde kendi varlıklarını, meşruiyetlerini inşa etmek üzere faşist, ırkçı odakların dolaşıma soktuğu bir yalan." dedi.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 350 bin yabancı öğrencinin bulunduğunu, Afrika ülkelerinden gelen öğrenci sayısının ise 60 bin olduğunu söyledi.

Kamuoyunda "tıp fakültelerine yabancı öğrencilerin sınavsız alındığına" yönelik iddialar olduğunu aktaran Saki, "Bu yalan. Bu toplumu provoke etmek, ırkçı bir temelde kendi varlıklarını, meşruiyetlerini inşa etmek üzere faşist, ırkçı odakların dolaşıma soktuğu bir yalan." diye konuştu.

YÖK mevzuatına göre yabancı öğrenci kontenjanının toplam kontenjanın yüzde 10'unu geçemeyeceğini kaydeden Saki, "YÖK mevzuatına göre öğrencilerin diploma notları, kendi ülkelerindeki başarı notları, uluslararası sınav puanları esas alınır. Sınavsız giriş dedikleri ise bazı üniversiteler kendi sınavlarını yapıyorlar, ona göre alıyorlar. Üstelik bu öğrenciler bu sınavlara girmek için sayısız aracı şirkete para ödüyorlar." ifadesini kullandı.

Eğitimin sınır tanımayacağını dile getiren Saki, "Nasıl ki Türkiye'den başka ülkelere giden öğrencilerin sorunları bizim sorunlarımız ise onların çözümü için nasıl ciddi politikalar üretmemiz gerekiyorsa, aynı zamanda başka ülkelerden Türkiye'ye iyi bir eğitim almak, mutlu bir gelecek inşa etmek için gelen tüm öğrencilerin sorunları da bizim sorunlarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özgül Saki, yabancı öğrencilerin eşit, özgür eğitim alabilmesi için yapısal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.