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Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı

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CHP lideri Özgür Özel, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a 31 Mart seçimi kazanması durumunda verdiği motosiklet sözünü yerine getirdi. Özel, Horzum'a hediye ettiği kırmızı motosiklette kornolar eşliğinde cadde üzerinde tur attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'nin kazanılmasının ardından il başkanına verdiği Vespa motosiklet sözünü tuttu.

MOTOSİKLET SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

"Seçim günü tek kaybettiğim şey bir motor" diyerek espri yapan Özgür Özel, Denizli CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'a seçimi kazanması durumunda verdiği Vespa motosiklet sözünü yerine getirdi.

HEDİYE ETTİĞİ MOTOSİKLETLE GEZDİ

Özel, Denizli ziyaretinde Horzum'la hediye ettiği motosiklete bindi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Özel'in Horzum'un arkasında oturarak kornalar eşliğinde polis kontrolünde motosikletle dolaştığı anlar yer aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Motosiklet Denizli 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (6)

BOZKURT:

Özgür Özel, eğer İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday göstermezsen iktidar olmayı unutun.

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Adil Basyigit:

Bence Mansur yavaş halkın büyük çoğunluğuda Mansur başkanı istiyor

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ADANALI :

işede motorla gidip gelecekse güzel.. yok ama diğer türlüsü show olur

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ANTİ ATEİST KAMALİSTÇİ:

Çokmu önemli bi haber yani bunlar neyaparsa yapsın kökü belli

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Hsn:

O Seçim reklamıydı dediği çiftçiye traktör sözünü de tutsaydı keşke...

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ERKAN ÜNAL:

Boş işler

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