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Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
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Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin konuşan CHP lideri Özel "Son güne kadar İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız. Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır" dedi. Özel'in İmamoğlu'nun adını 8 kez zikretmesine rağmen açıklamasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yer vermemesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DİPLOMA İPTALİNE YÖNELİK DAVA AÇTIK"

Özel, Sözcü gazetesinden Güney Öztürk'e yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız. Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak.

"İMAMOĞLU İÇERİDE DE OLSA DIŞARIDA DA OLSA ADAYIMIZ"

Ekrem İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa adayımız. Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız. Tüm ulaşım yasakken, tarihi yarımada gibi bir yerde pazar akşamı 1.5 milyon kişiyi toplayabilen motivasyon, önünde hiçbir engel tanımaz. 15 milyon insanın, bastonuyla, yürüteciyle, karnında bebeğiyle hamilelerin, engellilerin oy vermeye koştuğu, coşkun akan selin önünde kimse duramaz.

"İMAMOĞLU'NUN YERİNE KİMİN OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK"

Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız. Başkabir isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN ADINI ANMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıtta İmamoğlu'nun adını 8 kez zikretmesine rağmen açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yer vermemesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

mansurda onur olsa yıllarca savunduğu değerlere ters bir partide kişisel ikbal aramaz.

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Kendin ol. Kesin kaybedersin, hiç korkma. yola devam.

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Özel sıranın kendisine geleceğini biliyor.

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Haber YorumlarıTürk:

demekki mahsum olmadığın kabul ediyorsunuz Atina Tekfuru EKO,nun…

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Bu nasıl bir yönetim ya.Seçim olur adayı belirlemezler,seçime 3 sene var aday peşindeler.Mansur Yavaş bile anladı sizden bir turşu olamayacağını.İçinizdeki kurtları bir atamadınız.Birde Atatürkün partisini temsil ediyorlar.Başka baharlaraaaaaa.

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Haber YorumlarıMurat Kaya:

"Akrebin huyudur sokmak" demiş eskiler. Gözaltı olmasını engellemek için Tek adaylı ön seçim tiyatrosu yaptılar. Üyeler oy kullanacak dediler olmadı, yeni üyeler de oy kullansın dediler yine yeterli sayıyı bulamadılar. Destek sandıklarında herkes oy kulansın dediler gene istenilen sayıyı elde edemediler. Açık oy kullanıp sayım bile yapmadan 15 milyon oy kullanıldı yalanını uydurdular. Halbuki 2 milyon pusula bile basmamışlar.

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Beni yap aday Özgür, vallahi görevi kötüye kullanmam, milletin parasını gasp etmem, terör örgütleri ile iletişim kurmam, çekerim kredileri hiç bir şey yapmam bol bol tatile gitmem , BİR SIKINTI OLURSADA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ YABANCI ÜLKE LİDERLERİNE ŞİKAYETE GİTMEM ,, not: ingilizcem iyidir, DİPLOMAM GERÇEK

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Haber YorumlarıI. Borrel:

İşte bunlar adamı böyle ya satar yada yarı yolda bırakırlar...

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Özelin bana göre bir eski ayakkabı kadar bile değeri kalmadi boş adam kendini başkasından ustun sanan iktidara zorbalık ile gelebileceğini sanan bir zavalli militan artigi.

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Mansur erdoğan bir numaralı jokeri zamnı gelince çeker masaya atar

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