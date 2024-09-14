Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı. Eygi'nin cenazesinde konuşma yapmak isteyen Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la tartıştı.

"KARDEŞ, BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLEYECEKSİN"

Özel, "Ağzımızdan çıkan iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. 'Tarafsızım' deyip böyle yapmak olmadı" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ise "Kardeş, benden farklı bir şey mi söyleyeceksin?" sözleriyle Özel'e tepki gösterdi. Kameralar tarafından anbean görüntü altına alınan o anlarda ikili arasındaki tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştı.