Üye Girişi
Haberler

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde konuşma yapamayan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la tartıştı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı. Eygi'nin cenazesinde konuşma yapmak isteyen Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la tartıştı.

"KARDEŞ, BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLEYECEKSİN"

Özel, "Ağzımızdan çıkan iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. 'Tarafsızım' deyip böyle yapmak olmadı" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ise "Kardeş, benden farklı bir şey mi söyleyeceksin?" sözleriyle Özel'e tepki gösterdi. Kameralar tarafından anbean görüntü altına alınan o anlarda ikili arasındaki tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Numan Kurtulmuş Numan Kurtulmuş Numan Kurtulmuş Özgür Özel Özgür Özel Politika Güncel İsrail

Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

 Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Ayşenur'un katillerine seslendi: Hesabını mutlaka soracağız
Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi

Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlığa bakın
500

Yorumlar (7)

Özcan Özcan:

HAMAS İSLAMİ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR.

22
92
yanıtYanıtla
VEFA:

Cenazeye Türk bayrağı örtülmemesi lazım. Şehit olmadı. Yasal olarak da böyle. Ne şehittir, ne gazi.....!

8
18
yanıtYanıtla
VATAN BOZKURTLAR:

Ne diyor bu demle demlenen VE heYkele Tapan Rakı Balıkçı .

0
2
yanıtYanıtla
Selçuk Gedik:

İki işe yaramaz insan.. cenazenin Türkiye'den kaldırılması da ayrı yanlış.

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Rizespor nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 15 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Yay burcu yorumu! 15 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title