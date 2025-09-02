Özgür Özel 'ihraç ettik' dedi, Gürsel Tekin resti çekti: Kabul etmiyorum

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmedilirken, mevcutta devam eden kongre sürecinin de durdurulması kararı alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ise geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet görevlendirildi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÜRSEL TEKİN'İ PARTİDEN İHRAÇ ETTİK

Gelişmelerin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kongreye yönelik kararın yanı sıra yeni dönemin yol haritasının da tartışıldığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini" söyledi.

TEKİN'DEN İHRAÇ KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA: KABUL ETMİYORUM

Özel'in söz konusu açıklamasının ardından ise Gürsel Tekin, tv100'de ekranlara gelen bir canlı yayın programına konuk olan gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na ihraç kararını değerlendirdi.

Kelkitlioğlu, Tekin'in kendisine yaptığı açıklamada, "Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan, benim ifademi almadan, bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz" ifadelerini kullandığını aktardı.