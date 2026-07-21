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Özgür Özel: Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz

Özgür Özel: Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla yaptığı toplantının ardından, yeni parti kurulumu ve iktidara yürüme mesajı verdi.

CHP Grup Başkanı Özel, partisinin 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından, "Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün Çankaya'da bir otelde, partisinin 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla bir araya geldi. Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Grup toplantımızı yaptık. Grup toplantımızdan sonra, Ankara'ya gelen, ilk günden beri bizimle birlikte yürüyen, CHP'nin seçilmiş il başkanları tarihe damgalarını vurdular. Partinin bütün krizli dönemlerini çok doğru yöneten bu arkadaşlarımız, burada da binaları, makamları, bütçeleri bir yana bırakıp Türkiye'nin geleceği için tarihi bir duruş gösteriyorlar. Siyasi partilerin içinde partiler kurulur, geçmişte de olmuştur. Ama bugün Türkiye'de bir 'yeni' kuruluyor ve bu yeni ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, il il yerelden kurularak geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni parti, milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde ancak Anadolu'da örgütümüz tarafından hem de öyle sadece CHP'lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık, ilçeleri, illeri ve Türkiye'yi kucaklayan Türkiye İttifakı'nın kurucularıyla birlikteydik. Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının "Yeni partiyi ana muhalefet partisi olarak Meclis'te ne zaman görebileceğiz?" şeklindeki sorusu üzerine Özel, "En yakın zamanda. Çok yakında, pek yakında" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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