Özel, Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi! Masada üzerine konuşulan bir rakam bile vardı

Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki liderin 12. kattaki görüşmesi 1,5 saat sürerken milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret meselesinin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMALI"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

RAKAM BİLE TELAFFUZ EDİLDİ

Haberler.com olarak iki liderinde görüşmesi sonrası kulislerden edindiğimiz bilgiye göre; Özel'in görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret için bir de rakam verdiği ve "Yapılacak ara zamla asgari ücret 22 bin lira seviyelerine çekilmeli" dediği de gelen bilgiler arasında...