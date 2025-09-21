Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin

CHP'de gözler bugün saat 10.00 itibarıyla başlayan 22. Olağanüstü Kurultay'a çevrilmiş durumda. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı kurultayda Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

ÖZEL'DEN KURULTAYA DAMGA VURAN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşma sırasında tarihi bir çağrıda bulundu. Özel "Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum.

"PARTİYE KURULAN KUMPASA GÜVENSİZLİK OYU VERMENİZİ İSTİYORUM"

Vereceğiniz güvensizlik oyu sarayın adalet düzenindeki yaptığı oyunlara verilen güvensizlik oyudur. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti'nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜVENSİZLİK OYU VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından güven oylamasına geçildi. Özel'in güvensizlik yönünde oy kullanılması çağrısında bulunmasının ardından yapılan oylamada, oy çokluğu ile 'güvensizlik oyu' verildi.