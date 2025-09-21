Haberler

Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin
Haber Videosu

CHP lideri Özel olağanüstü kurultayda tarihi bir çağrıda bulundu. Özel "Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum. Kurulan kumpasa güvensizlik oyu verin" dedi. Özel'in çağrısının ardından yapılan oylamada güvensizlik oyu verildi.

CHP'de gözler bugün saat 10.00 itibarıyla başlayan 22. Olağanüstü Kurultay'a çevrilmiş durumda. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı kurultayda Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

ÖZEL'DEN KURULTAYA DAMGA VURAN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşma sırasında tarihi bir çağrıda bulundu. Özel "Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum.

"PARTİYE KURULAN KUMPASA GÜVENSİZLİK OYU VERMENİZİ İSTİYORUM"

Vereceğiniz güvensizlik oyu sarayın adalet düzenindeki yaptığı oyunlara verilen güvensizlik oyudur. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti'nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜVENSİZLİK OYU VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından güven oylamasına geçildi. Özel'in güvensizlik yönünde oy kullanılması çağrısında bulunmasının ardından yapılan oylamada, oy çokluğu ile 'güvensizlik oyu' verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır

TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHOZKAN:

Güvensizlik oyu vermelerine gerek yok. Sen zaten tam bir GÜVENSİZLİKSİN.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

22 senedir güvendiğin dağlara şimdi kar yağıyor.ÇAKMA Güven abidesi.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErhan çelik:

sıradaki lütfen

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan çelik:

sıradakiii….

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Eraslan:

onu biz zaten biliyoruz senin sabit fikirli seçmenin bilmiyor onun için harırlatman iyi oldu ama İzmiri görünce pek fayda edeceğini sanmıyorum

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPc Copat:

bordrolu makarnacı troller mesaiye hadi.. paranızın hakkını verin nankör şeyler :)) yazın kötülerin falan beyinsiz bir grup zaten inanacaktır havlamanıza

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyunu kullanan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere mesaj var

Oyunu kullanan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere önemli mesaj
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı

Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı! İşte yeni vaadi
Oyun oynayanlara saldırdı, genç kızlar kendini siper etti

Oyun oynayanlara saldırdı, genç kızlar kendini siper etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.