Üye Girişi
Haberler

ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD seyahati öncesinde 'Ahmak Davası'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak çıkma ihtimaline ilişkin konuştu. ABD'deyken bu yönde bir karar çıkması halinde ne yapacaklarını açıklayan Özel "Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Böyle bir saçmalık, şuursuzluk yok. Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını düşünmüyorum. Demokrasi tokadından ders almadınız mı? Karar çıkarsa hemen ABD'den geri döneriz. Ben öyle bir güne uyanacağımızı inanmıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verilmişti.

ABD'YE HAREKETİ ÖNCESİNDE KONUŞTU

Gözler İstinaf Mahkemesi'nde çıkacak karar çevrilmişken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"BİZ HER İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ"

ABD'de olduğu süreçte İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklarına dair de konuşan Özel, "İstanbul il başkanımız ve genel başkanvekilimiz o toplantıyı yönetecekler. 6 genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. İBB Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak. Ben kendisiyle dün akşam baş başa bir görüşme yaptım, kendimiz de bunu değerlendirdik. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz.

"DEMOKRASİ TOKADINDAN DERS ALMADINIZ MI?"

Böyle bir gündemin yerleşmesine izin verilmemesi gerekir. Böyle bir saçmalık, şuursuzluk yok. Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını düşünmüyorum. Demokrasi tokadından ders almadınız mı? Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız millet çok daha şiddetlisini atar. Tut ki biz ABD'deyken oldu, hemen geri döneriz. Ben öyle bir güne uyanacağımızı inanmıyorum. A'dan Z'ye bütün ihtimalleri gözeten bir tutum içindeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Demokrasi Politika Türkiye Güncel

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma

Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı
500

Yorumlar (7)

Murat Okumuş:

siz asıl tokati genel seçimde yiyeceksiniz halk neyin ne olduğunu kimin kime hizmet ettiğini çok iyi biliyor milletin vergilerini heykellere tatillere harcamaninda hesabı gün gelecek sorulacak size

42
51
yanıtYanıtla
umut mergen:

HABERLER .COM AKP YANDAŞLIĞINI BIRAK TARAFSIZ HABER YAP

19
24
yanıtYanıtla
umut mergen:

AK TROLLLER NERDESINIZ

17
21
yanıtYanıtla
Serhat Arik:

ABD‘de ne isi varmış ekremin? adamı istanbul haric heryer ilgilendiriyor.

14
10
yanıtYanıtla
Brh atr:

bu siyasetçiler yalan yanlış konuşurlar başlarına bir iş gelince kanunların boşluğunu bulurlar sonra adalet yok kanun yok dert yanarlar evet yok çünkü ilk siz bu kanunlara aykırı hareket ediyorsunuz

1
0
yanıtYanıtla
Ö AKGÜN:

Bakmayın Özelin böyle konuştuğuna ; Elinden gelse kendi atar içeri. En büyük rakibi Mansur yavaş, 2. İmamoğlu. İçten içe dua ediyordur yasak gelse diye

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Blum ne zaman listelenecek? Blum Coin listelenme tarihi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });