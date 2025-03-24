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Özel'den İmamoğlu için TRT 1 çağrısı: Canlı yayında yargılansın

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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun yargılanacağı davanın TRT 1'den canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

"İMAMOĞLU'NUN TRT 1'DEN CANLI YAYINLANARAK YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

"Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz" diyen Özel, İmamoğlu'nun yargılanacağı davanın TRT 1'den canlı yayınlanması çağrısında bulundu. Özel, şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz: İster tutuklu olsun ister tutuksuz, şartlarımız değişmez; ama tutuksuz yargılanması önemli, biz tarihi bir adım atıyoruz. İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yayınlanmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, ey Tayyip Erdoğan'ın aparatı Akın Gürlek! Cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında soruları verin, gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın!"

Özel'den İmamoğlu için TRT 1 çağrısı: Canlı yayında yargılansın
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelçuk:

??????akşam akşam ne güldürdün bizi sayın özel iktidarda şimdi jalkip senin dediğini yapar arkadaş adamı attılar içeriye sen hala ne yargılamasında bahsediyorsun ?

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Haber Yorumlarımehmet:

hadi hukümet yalakaları klavye daltonları hadi buyurun halka açık yargılansın. yiyorsa bütün yöneticiler tek tek yargılansın ak kara çıksın HADİİİ.

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Bütün haber sitelerinde yorumlarda gördüğüm tek şey var. Birileri beyaz trollerin yoğun çalışması için kesenin ağzını açmış. A'dan Z'ye doğru yanlış, hiç fark etmeksizin nasıl da linçliyorlar. Canları pahasına saldırıyorlar. Sadece borsada öncü olan 17 şirketin üç günlük kaybı 1.7 TRİLYON diye ekonomi kanalları bahsediyor. Enflasyon ve dolar falan hariç bu kayba.. yıllardır ekonomik kriz yaşamışız. Sıkmışız dişimizi, vermişiz vergimizi. Noldu? Elde var sıfır. Koltuk sevdası yüzünden gidene bak

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