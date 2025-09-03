Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul'dan kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ancak CHP yetkilileri, mahkemenin kararına rağmen Tekin'in parti binasına sokulmayacağını duyurdu.

"BİNADA OTURARAK SİYASET YAPILMAZ"

Gelişmelerin ardından Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, görevi fiilen devraldıklarını belirterek "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam" dedi.

ÖZEL'DEN TEKİN'İN SÖZLERİNE JET YANIT

Tekin'in "Göreve başladım" sözlerine ise CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Genel Başkanı Özgür Özel'den jet yanıt geldi. Özel "Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir. CHP İl Başkanı nerede görev yapar, İl Başkanı İl Binası'nda görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır. Bu kararı tanımamız, seçilmemiş birisini il başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun hem de siyasetin, sandığın, seçimin inkarı olur. Elbette bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız ve yönetimimiz görevine devam ediyor" dedi.

"CHP'NİN SEÇİLMİŞ DELEGELERİ NOTERLERDE KUYRUK OLUŞTURDU"

Sözlerine devam eden Özel "Sabahın ilk saatlerinden itibaren onlarca telefon geliyor. Noterlerde CHP'nin seçilmiş delegelerinin kuyrukta olduğunu görüyoruz bugün. Olağanüstü kongre için imza veriyorlar. Bu imzayı; kongreyi seçimde oy vermeyen, Çelik'in karşısında olanlar dahi bu hukuksuzluğa karşı veriyor. Herkes şunu bilsin ki, CHP'nin bugün il delegeleri noterde sıraya girip, tertemiz iradelerine ve seçimlerine sahip çıkıyorlar. Önümüzdeki günlerde yapılacak bir olağanüstü kongreyle İstanbul'un iradesi tekrar hatırlatılacak" ifadelerini kullandı.