Haberler

Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özel'den
Haber Videosu

CHP lideri Özel, İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanan Gürsel Tekin'in "Başkanlık illa binada yapılmaz, göreve başladık" sözlerine "İl Başkanı İl Binası'nda görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir" yanıtını verdi. Özel "Noterlerde bugün CHP'nin seçilmiş delegelerinin kuyrukta olduğunu görüyoruz. Olağanüstü kongre için imza veriyorlar" dedi.

CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul'dan kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ancak CHP yetkilileri, mahkemenin kararına rağmen Tekin'in parti binasına sokulmayacağını duyurdu.

"BİNADA OTURARAK SİYASET YAPILMAZ"

Gelişmelerin ardından Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, görevi fiilen devraldıklarını belirterek "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam" dedi.

ÖZEL'DEN TEKİN'İN SÖZLERİNE JET YANIT

Tekin'in "Göreve başladım" sözlerine ise CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Genel Başkanı Özgür Özel'den jet yanıt geldi. Özel "Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir. CHP İl Başkanı nerede görev yapar, İl Başkanı İl Binası'nda görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır. Bu kararı tanımamız, seçilmemiş birisini il başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun hem de siyasetin, sandığın, seçimin inkarı olur. Elbette bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız ve yönetimimiz görevine devam ediyor" dedi.

"CHP'NİN SEÇİLMİŞ DELEGELERİ NOTERLERDE KUYRUK OLUŞTURDU"

Sözlerine devam eden Özel "Sabahın ilk saatlerinden itibaren onlarca telefon geliyor. Noterlerde CHP'nin seçilmiş delegelerinin kuyrukta olduğunu görüyoruz bugün. Olağanüstü kongre için imza veriyorlar. Bu imzayı; kongreyi seçimde oy vermeyen, Çelik'in karşısında olanlar dahi bu hukuksuzluğa karşı veriyor. Herkes şunu bilsin ki, CHP'nin bugün il delegeleri noterde sıraya girip, tertemiz iradelerine ve seçimlerine sahip çıkıyorlar. Önümüzdeki günlerde yapılacak bir olağanüstü kongreyle İstanbul'un iradesi tekrar hatırlatılacak" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Çin'den gövde gösterisi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Yapay zeka değil! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Mourinho'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Mourinho'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Bugün yarın özel silivliye uzuuun bir izne çıkacak durumu onu gösteriyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bunlar ülke yönetecek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Kemal başta olmak üzere tüm chpliler partiyi bitirmek için var gücüyle çalışıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

gtm yemiyor binaya gelmeye uzaktan idare ederim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Memleketinden geldiğinde istanbul sokaklarında plastik leğen satan gürsel tekin kimbilir kaç fabrika kurup kaç işçi çalıştıırmıştır ki 50 tane daire sahibi olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı

Yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı
Motorine dev zam bekleniyor

Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren dev zam geliyor
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.