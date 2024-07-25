Üye Girişi
Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin 100 milyar TL'ye yakın SGK borçlarının bakanlık tarafından tahsil edeceğini duyurması Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bugün Erdoğan'ın restine karşılık veren CHP lideri Özel "Belediyelerdeki tüm camiler, elektrik trafoları ve ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin SGK'ya olan 100 milyar TL'ye yakın borçlarının tahsili için verdiği talimat üzerine bakanlığın harekete geçmesine tepki gösterdi. En borçlu 5 belediyenin, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den alınan Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli olduğunu belirten Özel, Erdoğan'a dikkat çeken bir teklifte de bulunarak "Belediyelerdeki tüm camiler, elektrik trafoları ve ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan" diye konuştu.

Balıkesir'de konuşan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek istediğini belirtti. Özel, Erdoğan'a bir teklif de sundu; "Simit 5 kuruştu sen yaptın 10 lira. Diyor ki Belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet, iç içine sığmıyor. ama işi parasal boyutu canını sıkıyor. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye millet CHP'nin ne iyi iş yaptığını görmesin diye. Önünde dünya kadar dosya ama imzaları atmayarak kaynağı kullandırtmıyor.

"SGK PARASIYLA BELEDİYECİLİK YAPTILAR"

Şimdi de gelmiş SGK'ya inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla belediyecilik yapmış ona rağmen kazanmışız. AK Parti-MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle keseceğim. Bunun tek amacı var belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak. CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan yanılıyorsun, millet bunun hesabını ilk sandıkta soracak.

EN BORÇLU 5 BELEDİYE

En borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldıklarımız. Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli. En borçlu beş belediye AKP'den aldığımız belediyeler. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyor. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, ulaşım aksasın. Hapırsan da köpürsen de bir yolunu bulacağız, milletin gönlünü alacağız. O iktidarı senin elinden alacağız. Ant içiyorum.

"AK PARTİLİ BELEDİYEDEN KABUL EDİYORSUN"

Bunu Edirne, AK Parti'den aldığımız birçok belediyede gördüm. Şimdi de Balıkesir'de gördüm. Geçmişte ne yapmışlar camiyi ve etrafındaki meydanı verip borcu sildirmişler. Caminin tapusu belediyeden Maliye'ye geçince varıp da camiyi yıkacak, boşaltacak, oraya AVM yapacak hal yok. Ama sen bunu borca karşı AK Partili belediyeden kabul ediyorsun. Madem öyle CHP'li belediyelerdeki tüm camilerin elektrik trafolarının, ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan, millete hizmet etmemize engel olma.

KATLİAM YASASI VE 'KÜFE' POLEMİĞİ

Sokak hayvanları sorunu elbette var ama çözümü katliam değil. Yükü belediye başkanlarına atmaya çalışıyorlar. Sokak hayvanlarıyla ilgili tehlike geçmiş değil. Hayvan hakları fonu kurulmalı. Erdoğan'a emekli, asgari ücretli, esnaf ağır geliyor. Küfeyi taşıyamıyorsan, ağır geliyorsa bırak. Geçim olmazsa seçim olur."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Politika Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Erdoğan 'Tahsil edin' talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?
Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu

Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu
500

Yorumlar (2)

Savas Ozturk:

Bu ülkeden bi gelecek beklememek gerek kaçan kurtulur

15
6
yanıtYanıtla
Ahmet Akyol:

Belediyeler SGK ya olan borçları bilerek ödemiyorlar.Bir zorlama yok sanırım milyonlarca lira konser vb boş işlere harcıyorlar.İzmir belediyesi 25 senedir aynı partide en çok borcu olan belediyelerden bir tanesi. Parti gözetmeksizin tüm belediyeler lüks ve gereksiz harcamalardan kaçınmalı.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title