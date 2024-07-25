Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin SGK'ya olan 100 milyar TL'ye yakın borçlarının tahsili için verdiği talimat üzerine bakanlığın harekete geçmesine tepki gösterdi. En borçlu 5 belediyenin, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den alınan Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli olduğunu belirten Özel, Erdoğan'a dikkat çeken bir teklifte de bulunarak "Belediyelerdeki tüm camiler, elektrik trafoları ve ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan" diye konuştu.

Balıkesir'de konuşan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek istediğini belirtti. Özel, Erdoğan'a bir teklif de sundu; "Simit 5 kuruştu sen yaptın 10 lira. Diyor ki Belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet, iç içine sığmıyor. ama işi parasal boyutu canını sıkıyor. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye millet CHP'nin ne iyi iş yaptığını görmesin diye. Önünde dünya kadar dosya ama imzaları atmayarak kaynağı kullandırtmıyor.

"SGK PARASIYLA BELEDİYECİLİK YAPTILAR"

Şimdi de gelmiş SGK'ya inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla belediyecilik yapmış ona rağmen kazanmışız. AK Parti-MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle keseceğim. Bunun tek amacı var belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak. CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan yanılıyorsun, millet bunun hesabını ilk sandıkta soracak.

EN BORÇLU 5 BELEDİYE

En borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldıklarımız. Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli. En borçlu beş belediye AKP'den aldığımız belediyeler. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyor. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, ulaşım aksasın. Hapırsan da köpürsen de bir yolunu bulacağız, milletin gönlünü alacağız. O iktidarı senin elinden alacağız. Ant içiyorum.

"AK PARTİLİ BELEDİYEDEN KABUL EDİYORSUN"

Bunu Edirne, AK Parti'den aldığımız birçok belediyede gördüm. Şimdi de Balıkesir'de gördüm. Geçmişte ne yapmışlar camiyi ve etrafındaki meydanı verip borcu sildirmişler. Caminin tapusu belediyeden Maliye'ye geçince varıp da camiyi yıkacak, boşaltacak, oraya AVM yapacak hal yok. Ama sen bunu borca karşı AK Partili belediyeden kabul ediyorsun. Madem öyle CHP'li belediyelerdeki tüm camilerin elektrik trafolarının, ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan, millete hizmet etmemize engel olma.

KATLİAM YASASI VE 'KÜFE' POLEMİĞİ

Sokak hayvanları sorunu elbette var ama çözümü katliam değil. Yükü belediye başkanlarına atmaya çalışıyorlar. Sokak hayvanlarıyla ilgili tehlike geçmiş değil. Hayvan hakları fonu kurulmalı. Erdoğan'a emekli, asgari ücretli, esnaf ağır geliyor. Küfeyi taşıyamıyorsan, ağır geliyorsa bırak. Geçim olmazsa seçim olur."