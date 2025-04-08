Özel'den Bahçeli'ye 'cuntacılık' yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı

19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkın iradesine darbe yapıldığını belirterek "Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: CUNTA DEMEK CHP DEMEKTİR

Özel'in "cunta" çıkışı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken çok sayıda bakanın art arda tepkileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sert bir paylaşım yaptı. Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır... Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur" ifadelerini kullandı.

GRUP TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMAYI PAYLAŞTI

Bahçeli'nin sözlerine CHP lideri Özel'den de yanıt gecikmedi. X hesabından paylaşım yapan Özel, Bahçeli'nin eski bir grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı "Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir" sözlerinin videosunu paylaştı.

"MİLLETE YOLDAŞ OLUN, DARBECİLERE DEĞİL"

Özel'in paylaştığı videoda Bahçeli'nin şu sözleri yer alıyor; "Bu son gelişmelerle AK Parti çizmeyi ziyadesiyle aşmıştır. Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir. Hitler, Mussolini ve Saddam deneyimlerini aratmayacak yozlaşmalar ve yanlışlıklar dizisi ne acı bir rastlantıdır ki AK Parti çizgisiyle tekerrür etmiştir." Özel, Bahçeli'ye "Millete yoldaş olun, darbecilere değil! Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil!" sözleriyle seslendi.