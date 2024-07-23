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Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin Sinan Ateş davası nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği 154 isimle hesaplaşacağına yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Özel "Bir hesaplaşma olacaksa sayın Bahçeli siz vicdanınızla hesaplaşın. Sizin atamanızla başkan olan Sinan Ateş, sokak ortasında vurulmuş. Bir kişi cenazesine gitmemiş, gidenler MHP'den istifa etmiş. Şimdi sizin partinizdeki iki isimden biri azmettirici ile mesajlaşmış" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Sinan Ateş cinayeti nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği ve aralarında gazeteci, hukukçu ve siyasetçilerin olduğu 154 kişilik isim listesini basın mensuplarına gösteren MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti; "Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum.

"HUKUK ZEMİNİNDE MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ"

Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar."

Özel'den '154 isimle hesaplaşacağım' diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşınMHP lideri Bahçeli isim listesini kameralara göstermişti.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE "HESAPLAŞMA" YANITI

Bahçeli'nin "hesaplaşma" çıkışına partisinin grup toplantısında yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Bir hesaplaşma olacaksa sayın Bahçeli siz vicdanınızla hesaplaşın. Sizin atamanızla başkan olan Sinan Ateş, sokak ortasında vurulmuş. Bir kişi cenazesine gitmemiş, gidenler MHP'den istifa etmiş. Şimdi sizin partinizdeki iki isimden biri azmettirici ile mesajlaşmış" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Sinan Ateş Özgür Özel MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

VEFA:

Sinan Ateş cinayeti tüm yönleri ile aydınlatılıp sorumlular hak ettikleri cezayı almadan MHP halk nezninde yeniden güvenilirlik ve itibar kazanamaz. Çünkü, Mazlumun ahı, çıkar aheste aheste!"...

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Mahmut DEĞERLİ:

Haklısın kardeş , sonrasında bunu diyenden de birşey olma bilin ltf, maalesef biri başkasının biri başkasının adamı gibi geliyor bana artık ne üzücü

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VEFA:

Mahmut Sen de haklısın. Bu ülkede partiler bir derebeylik gibi örgütleniyor. Parti içi demokrasi yok. Hesap soran ve veren yok. Adalet, hukuk sistemi içler acısı halde, iktidarı bir kez ele geçiren ülkeyi değil, koltuğu koruma sevdasına düşüyor ve daha Neler... Neler...Onun için, bence sen de haklısın Mahmut kardeş! !...

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Savas Ozturk:

Ağzına sağlık kardeş ülkenin durumu bu kadar güzel özetlenemezdi

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Savas Ozturk:

Özgür Özel çok dürüst bir siyasetçisiniz sonuna kadar arkanızdayım

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Ozgur Free:

Allah aşkına ülkeyi bırakın gidin ya... kimse yönetmesin vallahi daha iyi olur ülke.

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Muammer Top:

õzgür özel haklı

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Quantum:

Hesaplaşma asıl yargıyı, emniyeti kendi arka bahçesine çevirip istediği gibi at koşturanlardan kurtulduğu gün olucak. Ondan sonra adalet sizin kapınızı tıklatıcak

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