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Özdağ ve Oğan ikilisinden fotoğraf

Özdağ ve Oğan ikilisinden fotoğraf

Politika Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile gündemi değerlendirdiklerini belirttiği bir fotoğraf paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile gündemi değerlendirdiklerini belirttiği bir fotoğraf paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabından Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile birlikte fotoğraf paylaştı. Özdağ, fotoğraf karelerini "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" notuyla yayımladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zafer Partisi Ata İttifakı Sinan Oğan Politika Haberler

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