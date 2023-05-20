Özdağ ve Oğan ikilisinden fotoğraf
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile gündemi değerlendirdiklerini belirttiği bir fotoğraf paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile gündemi değerlendirdiklerini belirttiği bir fotoğraf paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabından Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile birlikte fotoğraf paylaştı. Özdağ, fotoğraf karelerini "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" notuyla yayımladı. - ANKARA
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika