Haberler

Ümit Özdağ: 'Önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı anlaşılıyor'

Ümit Özdağ: 'Önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı anlaşılıyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı anlaşılıyor.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı anlaşılıyor. Selahattin Demirtaş, bir barış güvercini, bir halk ozanı gibi sunuluyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eskişehir'deki 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında 20 askerin şehit olduğu askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin "Bu uçağın neden düştüğü araştırmalarla ortaya çıkacak" diyen Özdağ, "Bu aşamada söyleyeceğimiz şey şu ki; Türk Hava Kuvvetleri'nin çok hızlı hem savaş uçaklarının, hem de kargo uçaklarının modernize edilmesi, bakımlarının daha iyi yapılması ve bu kadar yaşlı olan uçakların da artık servis dışına çıkması gerektiği anlaşılmalı, görülmelidir" dedi. 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren Özdağ, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için, "Yine önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı anlaşılıyor. Selahattin Demirtaş, bir barış güvercini, bir halk ozanı gibi sunuluyor. Abdullah Öcalan'a heykel dikeceğini söyleyen bu adam mı suçsuz ve barışın, demokrasinin önünü açacak?" şeklinde konuştu

Tek liste ile gidilen kongrede, Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer

İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.