Özdağ'ın partisinin oy oranıyla ilgili verdiği rakam sunucuyu bile şaşırttı: Biraz iddialı oldu - Haberler

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Özdağ'ın partisinin oy oranıyla ilgili verdiği rakam sunucuyu bile şaşırttı: Biraz iddialı oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin oy oranıyla ilgili gelen soruya "Şu anda yüzde 8'in üzerindeyiz" yanıtını verdi. Özdağ, sunucunun "İddialı oldu" karşılığını ise "Hayır" diyerek reddetti.

Mültecilerle ilgili söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda hem gündeme hem de kendi partisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın ilerleyen bölümünde sunucu tarafından Özdağ'a "Anketlerde yüzde 1 ila 2 arasında gösteriliyorsunuz, bu manipülasyon mu?" diye soruldu.

"YÜZDE 8'İN ÜZERİNDEYİZ"

Özdağ bu soruya, "Hedeflerimizi sürekli revize ediyoruz. Çünkü çok hızlı büyüyoruz. 1 veya 2 denilerek açıklanan rakamlar doğru değil, şu anda yüzde 8'in üzerindeyiz" yanıtı verdi.

RAKAMA SUNUCU BİLE ŞAŞIRDI

Özdağ'ın söylediği rakam, sunucuda şaşkınlık yarattı. Özdağ, "İddialı oldu, beklemiyorduk" diyen sunucuya bir kez daha "Hayır" diyerek karşılık verdi. Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal medyada 16 milyon twitter kullanıcısı var, bunlardan bot hesapları kaldırdığınızda Zafer Partisi'ni destekleyen kullanıcıların sayısı 5 milyonu buluyor. Bu bile zaten Zafer Partisi'nin geldiği noktayı gösteriyor. Biz de anket yaptırıyoruz, nerede olduğumuzu biliyoruz."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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