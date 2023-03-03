Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çağrısına Muharrem İnce'den ilk yorum! Hiç doğru bulmam

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Mansur Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldi." paylaşımının ardından, birlikte ittifak kuracağı söylenen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında, "Mansur Yavaş'a görev çağrısı yapacak mısınız?" sorusunu İnce, "Yavaş bir başka partinin üyesidir. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Hiç doğru bulmam öyle bir yere gitmeyi. O partinin içini karıştırmak gibi." diye yanıtladı.

6'lı Masa'da yaşanan adaylık tartışmaları siyasette iklimin seçim öncesi iyice ısınmasına neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya resti çekmesinin ardından ilginç gelişmeler art arda geldi.

"HALKIN MANSUR YAVAŞ'I SAHAYA DAVET ETME ZAMANI GELDİ"

Akşener'in, Cumhurbaşkanı adaylığı için 6'lı Masa'ya önerdiği iki isimden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Mansur Yavaş'ı göreve davet eden Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halkının iradesi ile siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5Mart Pazar günü saat 15.00'te Türk halkını Ankara Büyükşehir Bel. önüne "Mansur Başkan Göreve" çağrısında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BEN BU TÜR BİR SİYASETÇİ DEĞİLİM"

Ümit Özdağ ile birlikte yeni bir ittifak kurma hazırlıkları içerisinde olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bu çağrıya vereceği yanıt merak konusu oldu. İnce, katıldığı televizyon programında, "Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne giderek Mansur Yavaş'a görev çağrısı yapacak mısınız?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "Hayır canım. Olur mu öyle bir şey? Mansur Yavaş bir başka partinin üyesidir. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Belediye önünde iş aramaya gitmiyorum ben. Hiç doğru bulmam öyle bir yere gitmeyi. Çünkü kendisi bir başka partinin üyesidir. Benim de bir zamanlar üye olduğum bir partinin üyesidir. Çok yakışıksız nezaketsiz bulurum. O partinin içini karıştırmak gibi. Ben bu tür bir siyasetçi değilim. Ben düz bir siyasetçiyim."

"ERDOĞAN'A 20 YIL DAHA VERSEN BU MEMLEKETE HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ"

İnce, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ""Hep demiyorlar mıydı tarafsız bir cumhurbaşkanı. Yapalım tarafsız bir cuımhurbaşkanı. Bir seferliğine seçilsin. Tamam bir seferliğine seçilsin. Siyaseti bıraksın. Tamam bıraksın. Ama çoluk çocuğumuza güzel bir memleket bırakalım. Erdoğan bu memleketi 21 yılda hiçbir yere getiremedi. Geçen sene '1 yıl daha süre verin' dedi. Şimdi 1 yıl daha ekliyor. Erdoğan'a 20 yıl daha versen bu memlekete hiçbir yapamaz artık."