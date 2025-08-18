Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın adını zikreden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti ile olası bir ittifak ihtimali için de "Zafer Partisi ittifaklara kapalı değil, olmasını arzu ederiz" dedi.

Ankara kulislerinde olası erken genel seçim tartışmaları devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. T24'e konuşan Özdağ, ittifak ihtimallerine ve muhalefet cephesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MANSUR YAVAŞ HALA ÇOK GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına dair soruya, "Ben Mansur Bey'in aday olması gerektiğini Nisan 2022'de açıkladım, anketler hala kendisini çok güçlü gösteriyor" sözleriyle yanıt verdi.

"ELLERİ KOLLARI BAĞLI SİYASETÇİYİ ELEŞTİRMEM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise, "Ben elleri kolları bağlı olan bir siyasetçiyi eleştirmem. Özgürlüğüne kavuşmadığı sürece de yeni bir eleştirim olmayacak. Eski eleştirilerimin arkasındayım. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" ifadelerini kullandı.

Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

"İYİ PARTİ İLE BİRLEŞME OLUR MU?"

"Zafer Partisi, İYİ Parti ile birleşebilir mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Özdağ, "Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın ittifak yapacağını bir sene önce söyleseler inanmazdınız. Ama bugün böyle bir durum var. Bizlerin 'armudun sapı, üzümün çöpü' diyerek bir araya gelmeme gibi bir lüksü olabilir mi? Çocuklarımıza, millete bunu anlatabilir miyiz? Hayır. Onun için bir araya gelmenin şartlarını oluşturmalıyız. Konuşmak için erken, siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Ama Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek. Zafer Partisi ittifaklara kapalı değil, olmasını arzu ederiz" dedi.

KULİSLER HAREKETLİ

Özdağ'ın açıklamaları, seçim kulislerinde muhalefet partileri arasında olası yeni ittifak arayışlarını yeniden gündeme taşıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıMGk:

Türkçülük yaptığını iddia eden partilerin başın da şöyle Yozgat'lı, Kastamonu'lu hilal bıyıklı yigit olmaz hep böyle yurtdışı ısmarlama tipler olur amaç belli ortalığı bulandırmak

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

En buyuk insan MustafacKrmal Ataturk tur uzerine tanimam yanyqnq getirsen kimse toUna yetisemez

yanıt21
yanıt52
Haber YorumlarıMGk:

Banim Kkk... o da dahil neden tipler çok Avrupa hani Türk başka bişeydir ya nasıl anlatsak ki

yanıt2
yanıt7
Haber YorumlarıKardan Adam:

SEN ORTALIGIN NASIL BULANACAGINI EN KISA ZAMANDA GÖRECEKSIN OC AKTROL SENI.KACACAGIN YERI AYARLADINMI?AGABAN AYARLADI BILE

yanıt6
yanıt9
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Türkiye'de "OY VERME HAKKI" olan herkesin şunu mutlaka bilmesi gerekir : KAİNATI ALLAH (c.c) YARATMIŞTIR ve her an herşeyi "GÖZETİM ALTINDA" tutmaktadır (ER RAKİB... ve istediği an istediği şeye MÜDAHALE EDEBİLİR : EL KADİR, ES SAMED...) Kuran'ı okumamış, anlamamış hiçkimse, Allah'ın (c.c) yarattığı SİSTEMİN "NASIL ÇALIŞTIĞINI" bilmediği için TÜRKİYE’Yİ DÜZELTEMEYECEKTİR !!!.... O yüzden herkesin Kuran'ı DİKKATLİCE, "ANLAYARAK" okuması gerekiyor... sadece tavsiye... mesela, MERYEM SURESİ 59.Ayet

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBana İngilizce Yazın:

Yazına .. uzaktan .. toptan .. olarak .. bak. Yani okumadan.. uzakdan.. bak. Sanki propaganda gibi gözüküyor. Bunu düzeltmelisin.

yanıt3
yanıt12
Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

Sen Ne anlatıyorsun,, Yine zır cahil ce bir yorum,, Sen KURAN-İ Kerim okuyup da nasıl yorumluyorsun..Bir bitmediniz arkadaş… Oy Kullanmayla Kuran”ın ne alakası var Gudik .. Geldiği noktaya Halk”ın iyi duygularını kullanarak gelen yöneticiler , Koltukta altlarını pistlertiklerı için , Allah,Kuran,Din, Kitap ne varsa kullanıyorlar .. Sende ya bu işte çıkar sağlayan yada Zır cahil serisindensın.. Din işleri başka, Devlet işleri başka Rahatsız kardeşim

yanıt8
yanıt20
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

UFUK DOGAN CETİNTAŞ'a CEVAP : Ben AKP'li değilim, hiçbir zaman olmadım... sana gelince... her tarafından CEHALET, ZALAKLIK akıyor... şu yazdıklarımı iyi düşün : 1- Aynaya git ve dişlerinin "ŞEKİLLERİNE" bak...öndeki 12 dişin uçları İNCE ve SİVRİ... "KOPARMAK" için... arkadaki 20 dişin yüzeyleri ise GENİŞ... "EZMEK" için !! sen bunun TESADÜF MÜ olduğunu zannediyorsun ?... 2- Hücrenin çekirdeğinin içinde sentezlenen mRNA molekülü, acaba, sonrasında, "RİBOZOMA" GİTMESİ GEREKTİĞİNİ nerden biliyor ?

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıKardan Adam:

SEKTÖR LANN SEN O MASALLARI GIT CÜBBELI YVSAGA ANLAT

yanıt1
yanıt8
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

tek kurtuluş yolu Mansur Yavaş seçimi kazanabilecek tek lider

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yediği gol olay oldu! Bütün ülke milli kalecimizi konuşuyor

Yediği gol olay oldu! Bütün ülke milli kalecimizi konuşuyor
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.