Özdağ'dan İYİ Parti ile ittifak iması: Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz


Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Kongre Derneği'nin etkinliğinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. İYİ Parti ile ittifak imasında bulunan Özdağ'ın "Böylesine bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz" sözleri salonda alkış tufanı koparttı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Kongre Derneği'nin toplantısında kürsüye çıkıp birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

"MÜSAVAT BAŞKAN İLE BİRLİKTE KAHVE İÇERİZ"

Özdağ'ın konuşmasının sonunda sarf ettiği bir cümle ise adeta salonda alkış tufanı koparttı. İYİ Parti ile ittifak imasında bulunan Zafer Partisi lideri Özdağ "Böyle bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın bu sözleri salondaki partililer arasında büyük heyecan yarattı.

DERVİŞOĞLU: BİZ ZATEN HİÇ AYRILMADIK

Özdağ'ın ardından kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise söz konusu ifadelere "Konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Biriz, beraberiz" karşılığını verdi.

Haber YorumlarıMuratklctr:

Bir sabah uyansa ki Dünyadaki tüm siyasetçiler yok olmuş. O zaman dünyaya barış ve huzur gelir. Bu çıkarcı kan emiciler varken kimse huzur aramasın

Haber Yorumlarıali tartan:

Kaypak herif hangi örgüte çalıştığın belli değil

